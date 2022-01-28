За останню добу на Закарпатті вакцинували майже трьох тисяч людей

Майже три тисячі людей вакцинували в області від коронавірусу 27 січня. Понад тисячу щепили вперше, і 1200 — вдруге. Понад 500 отримали додаткову й бустерну дози. Такі дані опублікували на офіційному сайті вакцинації.

Всього на Закарпатті завершили цикл щеплення понад 296 тисяч людей. Вікторія Тимчик каже: це 23,8 відсотка населення. Одну дозу отримала 351 тисяча закарпатців.

Що відомо:

За останній тиждень на Закарпатті кількість хворих збільшилася на 87%. За словами головної епідеміологині області Вікторії Тимчик, завантаженість ковідних ліжок коливається у межах від 40% до 45%. "Наразі в лікарнях знаходяться в середньому 800 хворих на COVID-19. Зараз активно хворіють діти".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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