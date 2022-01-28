На Закарпатті за минулу добу, 27 січня, COVID-19 виявили у 889 людей. Такі дані повідомляють на сайті МОЗ. Це найбільша кількість з початку пандемії у області. Від COVID-19 за добу одужали 207 пацієнтів, троє людей померли.

Востаннє найбільшу кількість у області у МОЗ зафіксували 26 січня. Тоді COVID-19 виявили у 855 людей.

Загалом в області з початку пандемії COVID-19 виявили у 96 575 людей, 85 902 пацієнти вилікувалися, 2544 — померли.

Від початку пандемії, за даними МОЗ, в Україні на COVID-19 захворіли майже 4 млн людей, понад 3,6 млн одужали. 99 882 — померли.

Що відомо:

Новий рекорд. Кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася на 34 тисячі;

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу;

За останній тиждень кількість хворих збільшилася на 87%. Ситуація з COVID-19 на Закарпатті.

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