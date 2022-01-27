За останній тиждень кількість хворих на COVID-19 на Закарпатті збільшилася на 87%, а рівень госпіталізації — на 35%. Про це у телевізійній програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному повідомила головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

За її словами, завантаженість ковідних ліжок коливалася у межах від 40% до 45%. "Наразі в лікарнях знаходяться в середньому 800 хворих на COVID-19. Бачимо, що активно хворіють діти. Після того, як закінчилися зимові канікули і відновилося навчання у школах, ми бачимо збільшення кількості захворілих дітей за тиждень — із 85 до 360. Це в 4 рази більше. А якщо беремо тих дітей, котрі найбільше хворіють, а це вікова група від 5 до 17 років, тут у нас збільшення захворілих іде від 73 до 341 дитини. Тобто в 5 разів. Якщо на початку тижня ми ще мали 55% завантаженості дитячих ліжок, то станом на сьогоднішній ранок ми мали уже 75% завантаженості ліжок", — зазначила Вікторія Тимчик.

За словами директора обласного Центру легеневих хвороб Василя Скрипа, протягом останньої доби у заклад помістили 15 хворих. "Всі ці пацієнти — кисневозалежні. У нас у закладі 69 хворих на 120 розгорнутих ліжок. 52% заповненості. 80% хворих — кисневозалежні. В реанімації на 10 ліжках у нас 8 хворих , з них троє знаходяться на інвазивному апараті штучної вентиляції легень, двоє — через трахеосому. Це важкі хворі. Тому резерви у нас ще є, але дуже важливо, щоб усі дотримувалися карантинних обмежень, аби кількість хворих збільшувалася не так швидко. При таких темпах, як зараз, через тиждень можемо бути заповнені повністю", — зазначив Василь Скрип.

Директор Закарпатської лікарні ім. Новака Юрій Яцина повідомив, що з такими темпами захворюваності область з наступного тижня опиниться в "червоній" зоні. "В обласній лікарні наразі 71 пацієнт, 50% заповненість ліжкомісць. За останню добу госпіталізували 17 пацієнтів. 50% пацієнтів перебувають на кисневій підтримці", — розповів Юрій Яцина.

Що відомо:

70% госпіталізованих з COVID-19 — діти до одного року. Яка ситуація в Закарпатській дитячій лікарні.

На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у понад 800 людей. 12 пацієнтів померли.

Загалом в області з початку пандемії COVID-19 виявили у 95 686 людей, 85 695 пацієнтів вилікувалися, 2541 — померли.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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