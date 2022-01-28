У прифронтовому селищі на Донеччині створять пожежну дружину

Дружину добровільної пожежної охорони планують створити у прифронтовому Зайцевому. Фахівці ДСНС приїхали до селища, аби розповісти людям про таку ініціативу. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Жованка — прифронтовий населений пункт, що входить до складу селища Зайцеве. Пожежна автівка може доїхати сюди не раніше ніж за 30-40 хвилин після отримання виклику. Фахівці ДСНС ініціювали створити у селищі команду із добровільних помічників рятувальників.

"В нас є пожежна техніка, яку ми можемо передати на баланс цієї добровільної пожежної команди. Пожежна техніка – це автоцистерна з комплектуючими, туди входять і рукава, і ствол, і пожежний гідрант", — розповів заступник начальника Бахмутського райуправління ДСНС Донеччини Артур Спіцин.

Артур Спіцин додав, до команди добровольців можуть увійти всі охочі віком від 21 до 60 років. Вони мають подати заявку на вступ та пройти спеціальне навчання – освоїти першочергові навички гасіння пожежі.

"У нас таке товариство, можна сказати, що створене. Воно неофіційне, але якщо трапляється біда, вся громада виходить гасити", — розповів житель Жованки Микола.

На зустріч із рятувальниками щодо створення пожежної охорони прийшло до 20 жителів Жованки. Аби створити дружину, мають зареєструватися щонайменше 20 людей. Тоді команду зареєструють у тамтешній військово-цивільній адміністрації та оформлять на учасників страховку.

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