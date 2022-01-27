Самооборона Миколаївщини — триває набір добровольців

У Миколаєві формують батальйон самооборони. Набирати добровольців почали з 25 січня. Станом на сьогодні 27 січня до формування долучились майже 50 людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповів командир добровольчого громадського формування самооборони Микола Тросіненко.

За словами Миколи Тросіненка, громадське формування з охорони громадського порядку та кордонів України або самооборона Миколаївщини створили у 2014 році.

Фото: Юрія Діденка Бійці миколаївської самооборони на блокпосту у 2014 році

"Тоді зібрали понад 2000 людей. Проходили підготовку та залучалися на шести блокпостах на в’їздах до міста", — сказав Микола Тросіненко.

Фото: Валентини Гурової/Суспільне Миколаїв Командир добровольців Микола Тросіненко

Як розповів Микола Тросіненко, навчатимуть добровольців за планами бойової підготовки. Після того, як з охочих сформують підрозділ, планують приєднатись до територіальної оборони.

"Думаю, що за короткий час у нас буде декілька сотень людей, які небайдужі і будуть захищати Україну у випадку необхідності", — сказав Микола Тросіненко.

За словами Миколи Тросіненка, людей готують до охорони громадського порядку, збройного захисту об’єктів тощо.

Ініціатор створення добровольчого громадського формування Юрій Діденко розповів, що задачі перед самообороною не змінилися з 2014 року.

"Набираємо добровольців, реєструємо їх у територіальній обороні. Отримають належне озброєння. Коли буде час Х, людина повинна прибути у місце Х, забрати своє озброєння, спорядження і вирушити зустрічати ворога. Інших завдань сьогодні немає", — розповів Юрій Діденко.

Вимоги до охочих вступити до добровольчого батальйону прості, — сказав Юрій Діденко, — це бажання захищати Україну. Вік та стать неважливі.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони"

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