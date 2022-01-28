На Житомирщині 3 322 дитини віком від шести місяців до шести років, які свого часу пропустили щеплення від поліомієліту, з 1 лютого зможуть вакцинуватися від цієї інфекції. Перший етап вакцинальної кампанії триватиме три тижні. Про це Суспільному розповіла маніпуляційна медсестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини №19 Наталія Басалькевич.

За її словами, на сьогодні в амбулаторіях поліклінік від поліомієліту вакцинують за календарем щеплень.

"Щеплення від поліомієліту, так, як і усі інші вакцини, починаємо робити з двомісячного віку, – каже Наталія Басалькевич. – У нас є календар щеплень. Робимо щеплення у два місяці, в чотири, в шість, в півтора року, в шість років. У чотирнадцять років ми закінчуємо робити щеплення від поліомієліту. Вакцинацію обов'язково потрібно робити, тому що поліомієліт – це складне захворювання".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Наталія Басалькевич

"Воно характеризується розвитком паралічу, – каже заступниця медичного директора Центру медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради Галина Перчик. – Виникає швидко. Може починатися з грипоподібних явищ: підвищення температури, ломоти в тілі, нежиті, загальної слабкості, дискомфорту у горлі з наступним розвитком паралічу верхніх і нижніх кінцівок. І не тільки кінцівок, а й мускулатури".

Фото: Суспільне Житомир Галина Перчик

Ризик захворіти без щеплення є набагато вищим. Лікування від цієї інфекції немає.

"Такі люди зазвичай залишаються людьми з обмеженими можливостями, тобто вони втрачають здатність до самообслуговування та самопересування", – зауважила Галина Перчик.

Фото: Суспільне Житомир

За словами Галини Перчик, в Україні в минулому році зафіксували три випадки захворювання на поліомієліт.

"Один випадок був на Закарпатті і два випадки в Рівненській області, – каже Галина Перчик. – Тобто поліомієліт функціонує. Він є. І навіть один випадок поліомієліту, виявлений в Україні, вже вважається спалахом".

Фото: Суспільне Житомир

"Є прийнятий і затверджений Міністерством охорони здоров'я план заходів щодо реагування на спалах поліомієліту, – каже керівник відділу обласного департаменту охорони здоров'я Сергій Березовський. – Відповідно до цього плану з першого лютого розпочинаємо кампанію зі щеплення від поліомієліту дітей віком від шести місяців до шести років. Вакцина у нас є. Плануємо вакцинувати усіх дітей, хто за віком не отримав щеплення відповідно до календаря щеплень. Таких у нас 3 322 дитини".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Березовський

Сину Анастасії Олійник Давиду півтора року. Жінка говорить, що стежить за календарем щеплень.

"Ми усі щеплення робимо від народження, – каже Анастасія Олійник. – Це профщеплення, тому думаю, що його потрібно робити кожній дитині".

Фото: Суспільне Житомир Анастасія Олійник

Фото: Суспільне Житомир

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