"Центр первинної медико-санітарної допомоги" (ЦПМСД) Житомирської міської ради отримав 10 тисяч доз туберкуліну. Згодом там очікують ще одну партію цього препарату. Про це Суспільному розповів директор Центру Віктор Шрамко.

За його словами, упродовж останніх трьох років поставки туберкуліну в амбулаторії міста були нерегулярними. Нині цей препарат є в дев'яти дитячих амбулаторіях ЦПМСД.

"Зараз туберкулін є в наявності, його достатньо, – каже Віктор Шрамко. – Ми отримали 10 тисяч доз і плануємо отримати ще".

Фото: Суспільне Житомир Віктор Шрамко каже, що зараз туберкуліну в амбулаторіях є достатньо

З початку року реакцію на пробу Манту в амбулаторії №19 провели близько двом сотням дітей, говорить медсестра Наталія Басалькевич і додає, що туберкулінодіагностику дітям бажано проводити щороку.

"Це потрібно, аби на ранніх строках виявити туберкульоз, – розповідає медсестра. – Робити туберкулінову пробу дуже важливо, тому що за цими результатами можна виявити чи є якісь проблеми. Тоді ми направляємо дітей до дільничних педіатрів – після здачі аналізу крові, якщо потрібно, дітей направляють до фтизіатра".

Фото: Суспільне Житомир Медсестра Наталія Басалькевич говорить, що туберкулінодіагностику дітям треба проводити щороку

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Марина Гижа привела свою доньку Віталіну в Житомирську амбулаторію №19, аби їй зробили туберкулінодіагностику.

"Нам зателефонувала наша лікарка і сказала, що потрібно прийти і провести дитині пробу Манту. Лікарка нам завжди телефонує, коли потрібно робити будь-які планові щеплення", – говорить Марина.

Фото: Суспільне Житомир Марина Гижа розповіла, що їй подзвонила медсестра і запросила привести дитину на туберкулінодіагностику

Фото: Суспільне Житомир Галина Перчик каже, що масово проводити туберкулінодіагностику почали з початку 2022 року

Зі слів заступниці директора житомирського ЦПМСД Галини Перчик, масово проводити туберкулінодіагностику почали з початку 2022 року. У першу чергу, її проводять дітям віком від чотирьох до 14 років, які перебувають у групі ризику зараження туберкульозом.

"Це діти, які часто хворіють – у них є часті ускладнення у вигляді інфекцій нижніх дихальних шляхів: бронхітів, пневмоній та ЛОР-органів. Також це можуть бути діти, які живуть в сім’ях, де виявлений туберкульоз в дорослого члена родини", – сказала Галина Перчик.

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