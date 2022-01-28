У Києві знайшли мертвим боксера, який виступав поручителем у справі Мангера

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через смерть боксера Володимира Вірчиса, який був одним із публічних захисників ексголови Херсонської ОДА В’ячеслава Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляється на Facebook-сторінці поліції Києва, у ніч на 28 січня правоохоронцям надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

"На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень", — розповіли у поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився відомий український боксер Володимир Вірчис.

"Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", — зазначили у пресслужбі.

За даним фактом слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Слідство у справі триває.

Що пов’язує Вірчиса з Мангером

Як зазначається на Facebook-сторінці спільноти, що висвітлює розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, Володимир Вірчис був одним із публічних захисників ексголови Херсонської ОДА В’ячеслава Мангера, якого підозрюють у замовленні злочину. При цьому боксер нібито під час одного із судових засідань у справі вимагав у Мангера повернути йому борг.

"Розмова про борги відбувалася під час перерви, Мангер був захищений скляним кубом, та все ж, виглядав наляканим. Зрештою, він попросив Вірчиса "не влаштовувати сцен". Вірчис, здається, лишився невдоволеним", — йдеться у дописі.

Активісти нагадали, що Вірчіс виступав поручителем Мангера у суді.

"Також він брехав слідству про стан здоров’я Мангера, коли той переховувався в лікарні у 2020 році. Це ще один доказ того, що не існує жодної людини, яка би захищала Владислава Мангера безкорисно", — стверджують вони.

Що відомо

У липні 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Через чотири місяці шпиталізації вона померла.

Замовником вбивства, за офіційними даними, нині вважається лише ексголова Херсонської облради Владислав Мангер. Хоча друзі та родичі вважають, що до злочину причетні також ексочільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, його заступник Євген Рищук і правоохоронці, які допомагали тікати Олексію Левіну, якого вважають організатором злочину.

Підозрюваними в організації та виконанні нападу були визнані Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від 3 до 6,5 років ув'язнення. Сергій Торбін та інші засуджені в справі дали свідчення, що Павловський, який на час нападу був помічником народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші за скоєння злочину.

Восени 2018 року Павловський був затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою особою без ухвали слідчого судді) за підозрою у співучасті в організації вбивства Гандзюк, після чого суд відправив його під варту. На початку квітня 2019 року йому змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства.

Пізніше Павловського, нібито через погане самопочуття, відпустили під домашній арешт, а згодом взагалі залишили без запобіжного заходу.

У Херсоні 20 січня 2020 року відбулася спецоперація із затриманням членів організованого злочинного угруповання, керівництво якого закидають фігуранту справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігорю Павловському.

3 березня 2020 року Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського, підозрюваного у створенні злочинної організації та незаконному зберіганні зброї.

Печерський районний суд Києва арештував підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня 2020 року (на 16 діб).

Чоловік Гандзюк Сергій Денисов вважає, що розслідування вбивства його дружини буде доведено до кінця, однак винних у ньому набагато більше, ніж заявляється.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що у справі Гандзюк оголошено 18 підозр, до суду скеровано 9 обвинувальних актів.

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