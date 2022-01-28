"Макдональдз", через будівництво якого у Кропивницькому тривають суди, відкриють в Олександрії Кіровоградської області.

Про це Суспільному розповів міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. За його словами, перемовини з представниками ресторану тривали майже рік. Будівництво розпочнеться у 2022 році. Нині підписали необхідні документи.

"Я радію, бо "Макдональдз" – це не тільки бургери і картопля фрі, це великий іноземний інвестор і 100 робочих місць", – сказав Кузьменко.

Де в Олександрії збудують ресторан, міський голова не уточнив. Він згадав, що у 2021 році Олександрія увійшла в топ-10 українських міст із найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним урядуванням.

У Кропивницькому ресторан хочуть будувати на перехресті вулиць Велика Перспективна та Преображенська, у сквері "Центральний". Про це у міськраді повідомили у квітні 2021 року. Містяни влаштовували акції протесту, вимагаючи перенести будівництво в інше місце. Причина – у сквері ростуть 102 дерева, кропивничани вимагали їх зберегти. Під час акцій на деревах малювали очі, які мали б дивитись з докором, відзначали їх останню осінь, Надія Паливода влаштувала під міськрадою п’ятиденне голодування.

Олена Резніченко подала позов до суду. За її словами, договір оренди не відповідає генеральному плану міста: ”Ці землі є зеленими насадженнями загального користування. А в договорі зазначено, що в оренду передаються землі житлової та громадської забудови”.

У листопаді в сквері викорчували два дерева, залили підвали під сквером ущільнювачем, прибрали лавки, урни, тротуарну плитку – сквер почали готувати до реконструкції.

27 січня 2022 року суд відхилив позов про визнання недійсним договору оренди Центрального скверу. Олена Резніченко подаватиме апеляцію.

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