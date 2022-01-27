Некерована ракета SpaceX зіткнеться із Місяцем. Коли це станеться

Ракета-носій Falcon 9, яку у 2015 році запустила компанія SpaceX, невдовзі зіткнеться із Місяцем зі швидкістю 9300 кілометрів на годину.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на розрахунки аналітика Біла Грея.

Початково запуск ракети був здійснений у 2015 році в межах місії із розгортання Кліматичної обсерваторії глибокого космосу. Однак після відпрацювання двигунів другий ступінь ракети виявився некерованим.

Відтак він провів у космосі вже майже сім років, не маючи змоги повернутися на Землю через брак палива. Нині ракета, маса якої сягає близько 4 тонн, зі швидкістю наближається до Місяця зі швидкістю 9300 кілометрів на годину.

Білл Грей, який створює програмне забезпечення для відстеження навколоземних об'єктів — астероїдів, малих планет та комет, сказав, що розгінний блок Falcon 9, швидше за все, досягне зворотного боку Місяця поблизу екватора 4 березня. Швидше за все, удар відбудеться на дальній стороні супутника.

Ця подія стане першим випадком, коли штучний об’єкт випадково зіштовхнеться з місячною, зазначає видання.

Що відомо

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