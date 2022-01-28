В Гамбурзі невідомі пошкодили будівлю українського консульства — МЗС

В ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

Вранці 28 січня співробітники консульства побачили, що одне з вікон консульства розбите, в приміщенні вони знайшли камінь.

Генеральне консульство звернулося до німецької поліції для розслідування інциденту. Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування повинна забезпечувати недоторканність дипломатичних установ.

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