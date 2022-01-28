У Крейдяному кар’єрі Краматорська військові проводять навчальні стрільби. Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
"28 січня у Крейдяному кар’єрі Краматорська проводяться навчальні стрільби зі стрілецької зброї різних калібрів", — йдеться у повідомленні.
Додають, що людей просять зберігати спокій та повідомити про навчання рідних та близьких.
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