27 січня близько 23:00 години сталася пожежа в приватному цегляному житловому будинку у Житомирі. Про це рятувальників сповістив власник оселі, який відчув запах диму. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Через пізнє виявлення пожежі вогонь встиг охопити частково дах будинку та поширився на сусідню приватну оселю, що прибудована до першої.

"Керівник гасіння пожежі викликав на допомогу додаткові сили і засоби. Основні сили рятувальників зосередилися на захисті сусіднього будинку та осередку горіння, додаткові – спрямували на підвіз води. Рятувальники одночасно гасили дах над першим будинком та відбивали від вогню сусідський", – йдеться у повідомленні.

О 00:37 28 січня займання вдалося локалізувати та о 00:39 ліквідувати. Вогонь знищив покрівлю першого будинку та 12 квадратних метрів перекриття. Також вогонь встиг пошкодити частину перекриття, речі домашнього вжитку та 35 квадратних метрів покрівлі сусідського будинку.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

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