25 січня у центрі Житомира на вулиці Покровській горів будинок – на гасіння залучали п'ять відділень місцевих державних пожежно-рятувальних частин. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ірина Романюк.

За її словами, пожежа трапилася 25 січня на вулиці Покровській 6а о пів на другу ночі.

"Пожежа сталася у триповерховому цегляному багатоквартирному житловому будинку. Вогнем знищено перекриття між першим та другим поверхом на площі 60 квадратних метрів. На гасіння пожежі залучали п'ять відділень. Поки це вся інформація, яку ми маємо", – розповіла Ірина Романюк.

Наслідки пожежі на місці події сфотографувала о восьмій годині ранку 25 січня кореспондентка Суспільного Оксана Жембровська.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

У Житомирі горіла офісна будівля Житомирської єпархії УПЦ Московського патріархату.

На Овруччині на пожежі загинула мати з семирічною донькою.

На Житомирщині дві людини загинули під час нічних пожеж.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber