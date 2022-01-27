27 січня у Житомирі на пожежі, що сталася у багатоповерхівці на вулиці Довженка, із задимленої квартири врятували власника оселі. Чоловік заснув на дивані, котрий згодом затлівся – диван рятувальники викидали через вікно. Про це Суспільному розповів пресофіцер обласного управління ДСНС Андрій Денисюк.

За його словами, пожежа сталася за адресою: Довженка, 70. Горіла однокімнатна квартира у дев'ятиповерховому житловому будинку.

"До гасіння залучали два відділення державної пожежно-рятувальної частини №2 на чолі з керівником частини. По прибуттю на рятувальників уже чекав товариш власника оселі. Квартира була повністю задимлена. Власник, чоловік 1979 року народження, спав на тліючому дивані. Пожежні встигли якраз вчасно: ще кілька хвилин і випадок міг би бути летальним. Диван викинули через вікно квартири і на вулиці залили водою", – повідомив Андрій Денисюк.

Фото: Тарас Орешніков До гасіння залучали два відділення пожежно-рятувальної частини

Фото: Тарас Орешніков Рятувальники викинули тліючий диван на вулицю через вікно квартири

Фото: Тарас Орешніков Чоловік заснув на дивані, який затлівся

Врятованого чоловіка вивели на вулицю. Зі слів Андрія Денисюка, рятувальники викликали швидку – лікарі оглянули потерпілого, але від госпіталізації чоловік відмовився. У результаті пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі п’ять квадратних метрів.

Фото: Тарас Орешніков Постраждалому викликали швидку

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