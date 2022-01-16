На Житомирщині дві людини загинули під час нічних пожеж

У ніч з 15 на 16 січня у Житомирській області сталися дві пожежі, під час яких загинули дві людини. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Перша пожежа сталася 16 січня о першій годині ночі. До служби порятунку зателефонували жителі села Веселівка Коростенського району, які почули серед ночі гучне тріскотіння шиферу та побачили пожежу.

На місці пожежники побачили, що вогнем охоплено дах будинку на всій площі – 50 квадратних метрів, а поруч знаходилися сарай та сусідський будинок, на який через сильні пориви вітру міг перекинутися вогонь.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

О 01:45 пожежу локалізували, а о 04:40 повністю загасили. Під час розбирання конструкцій будинку рятувальники знайшли під завалами на ліжку тіло чоловіка без ознак життя. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на всій площі помешкання. Перекидання полум’я на сусідні будівлі не сталося.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Цієї ж ночі о 01:18 рятувальники гасили дерев'яний будинок у селі Новий Любар Житомирського району. Напередодні в будинку відпочивала компанія друзів. Під час гасіння пожежники виявили тіло загиблого 41-річного чоловіка на ліжку біля груби. Рятувальники не дали вогню поширитися на дві житлові кімнати будинку з шести. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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