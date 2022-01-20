19 січня близько 21:00 години сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку в селі Велика Фосня Овруцької територіальної громади Коростенського району. Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла матері та її семирічної доньки. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь охопив дах помешкання по всій площі – 50 квадратних метрів. Полум'я також поширилося на господарську будівлю, розташовану поруч.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя – 32-річної власниці оселі та її семирічної доньки.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджені конструктивні елементи перекриття та стін будинку, зіпсована стіна господарської будівлі.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Попередня причина займання – необережність під час паління.

Читайте також

На Житомирщині дві людини загинули під час нічних пожеж.

На Житомирщині на пожежі загинула жінка.

На Житомирщині під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку виявили тіло власника.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber