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На Житомирщині на пожежі загинула мати з семирічною донькою
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На Житомирщині на пожежі загинула мати з семирічною донькою

Оксана Ковальчук
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На Житомирщині на пожежі загинула мати з семирічною донькою Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

19 січня близько 21:00 години сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку в селі Велика Фосня Овруцької територіальної громади Коростенського району. Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла матері та її семирічної доньки. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь охопив дах помешкання по всій площі – 50 квадратних метрів. Полум'я також поширилося на господарську будівлю, розташовану поруч.

На Житомирщині на пожежі загинула мама з семирічною донькоюФото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя – 32-річної власниці оселі та її семирічної доньки.

На Житомирщині на пожежі загинула мама з семирічною донькоюФото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджені конструктивні елементи перекриття та стін будинку, зіпсована стіна господарської будівлі.

На Житомирщині на пожежі загинула мама з семирічною донькоюФото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Попередня причина займання – необережність під час паління.

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