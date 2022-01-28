У Кропивницькому вшанували пам'ять Героїв Крут. За підрахунками Суспільного, біля меморіальної дошки Володимиру та Олександру Шульгиним зібралися три десятка людей.

29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, відбувся бій. Загін з українських добровольців дав відсіч підрозділу Червоної армії – розповів Суспільному історик Юрій Митрофаненко.

”Там були не тільки студенти. Там були дорослі люди, серед яких були студенти й гімназисти. То була війна України за незалежність. Нагадаю, за тиждень до бою під Крутами Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал про незалежність Української Народної Республіки. У той час тривала війна Росії проти України. Тому ці хлопці добровольцями вийшли на станцію Крути, намагаючись зупинити рух ворога до Києва. Вони бойову задачу виконали: розібрали колію, організовано відступили і продовжили боротьбу за Незалежність”.

Вшанувати пам’ять Героїв Крут прийшли міські та обласні посадовці, військові, представники громадських організацій, містяни. Присутні вшанувати пам'ять Героїв Крут хвилиною мовчання, єписком Кропивницький та Голованівський Марк прочитав молитву за загиблими.

Пресслужби Кіровоградської ОДА та обласної ради

Що відомо

Уродженець Єлисаветграда, нині Кропивницький, Володимир Шульгин загинув у бою під Крутами. Йому було 23 роки. Його брат, Олександр Шульгин – дипломат, був генеральним секретарем Центральної Ради з міжнаціональних справ, брав участь в емігрантських урядах Української Народної Республіки.

У грудні 2014 року вулицю Калініна у Кіровограді, нині Кропивницький, перейменували на Шульгиних.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!