”Єдність України”. У Кропивницькому відкрили виставку до Дня Соборності

Виставку ”Єдність України” відкрили в обласному музеї мистецтв у Кропивницькому до Дня Соборності України. Між другим і третім поверхами музею розмістили сім картин, на яких представлені різні регіони України – розповів Суспільному куратор виставки Микола Правда.

22 січня 1919 року об’єдналися Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. Проголошення Акту Злуки відбулося на Софійській площі у Києві.

За словами Миколи Правди, усі сім картин виставки виконані в техніці олійного живопису: ”Тут представлені роботи, які репрезентують, максимально, усі регіони України”.

Суспільне Кропивницький

Столицю України представляє полотно Анатолія Постоюка 1979 року ”Київ весняний”. Її показують вперше за останні десять років – сказав куратор виставки: ”Символічно те, що ми завжди готуємо експозицію біля роботи Миколи Бондаренка ”Ще не вмерла Україна”, де представлено багато історичних осіб – і українських політиків, і військових, причетних до Акту Злуки українських земель”.

Суспільне Кропивницький Микола Правда розповідає про картину "Київ весняний"

Суспільне Кропивницький Центральна постать з картини "Ще не вмерла Україна"

Відвідувач виставки, історик Юрій Митрофаненко сказав, що картина Анатолія Горбенка ”Херсонеський символ”, написана у 1999 році, заслуговує окремої уваги відвідувачів: ”Вона вкотре нам нагадує гасло, яке майорить над площею Героїв Майдану, що Крим – це Україна. І мені дуже приємно бачити ці краєвиди, тому що до окупації Криму я бував там декілька разів. Це навіює приємні спогади. Підкреслю: це риса нашої соборності, Крим – це невід’ємна частина нашої країни, починаючи з 1918 року”.

Суспільне Кропивницький Юрій Митрофаненко біля картини "Херсонеський символ"

Виставка працюватиме два тижні.

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