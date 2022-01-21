В Україні ідея соборності випереджала ідею незалежності, сама ж соборність має є декілька вимірів – вважає кандидат історичних наук з Кропивницькому Юрій Митрофаненко. Суспільному він розповів про ці виміри та уродженців Кіровоградської області причетних до подій 22 січня 1919 року, коли проголосили Акт Злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік.

Вимір перший – територіальна соборність

Ідея територіальної соборності, зі слів Юрія Митрофаненка, формувалася з часів Ярослава Мудрого та в часи Богдана Хмельницького: ”Тому символічним є момент злуки саме на Софійській площі, адже Софійський собор будували за часів саме Ярослава Мудрого, який, як і його попередники-князі збирав українські землі разом. Плюс – на площі встановлений пам’ятник Богдану Хмельницькому, який ставив собі за мету звільнити і об’єднати українські землі ”від Сяну до Дону”, завойовувати інші території він не прагнув, казав, що українцям достатньо своєї землі”.

Вимір другий – політична соборність

Датою втілення ідеї політичною соборності історик назвав 22 січня 1919 року. Про єдину-соборну Україну, з його слів, домовились у 1918 році, лишалося затвердити це документально: ”До цього були дві України – Українська Народна Республіка (УНР) з центром у Києві та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) з центром у Львові. Наглошую: документа ”Акт Злуки” не існує, є документ ”Універсал Соборності”, в якому йдеться про акт злуки УНР та ЗУНР. В тому документі написано, що ”віковічні мрії українців реалізувалися”. І це дійсно так, бо до того моменту, востаннє Україна була соборною за часів Руси, Руси-України”.

uinp.gov.ua Проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі у Києві. 22 січня 1919 року. Фотографували з дзвіниці Софійського собору

22 січня 1919 року можна вважати святом Соборності – сказав Юрій Митрофаненко. Двоє уродженців сучасної Кіровоградської області були ключовим дійовими особами цього свята: ”Керував святом уродженець сучасного Кропивницького Володимир Винниченко – голова Директорії УНР – перша людина в країні. Саме він і підписав ”Універсал Соборності”. А режисером цього дійства був Микола Садовський – теж уродженець сучасної Кіровоградщини, один з корифеїв українського театру. Без них це свято б не відбулося”.

library.kpnu.edu.ua та Вікіпедія "Універсал Соборності" ("Акт Злуки") – по центру, Володимир Винниченко – ліворуч, Микола Садовський – праворуч

Вимір третій – духовна соборність

”Соборну незалежну українську державу знищили окупанти – більшовики, поляки, чехословаки, румуни. Але ідея соборності не зникла з історичної пам’яті українців. І у 1939 році в Хусті, столиці Карпатської України, відзначили свято Своборності. Під час урочистостей використовували сталі українські символи: прапор, славень, тобто гімн, та герб”,– сказав кандидат історичних наук.

Ще однією важливою датою, в сенсі духовної соборності, Юрій Митрованенко вважає 21 січня 1990 року, коли майже три мільйони українців утворили живий ланцюг на честь 71-ї річниці проголошення Акту Злуки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Житомир та Київ: ”І, нарешті, референдум 1 грудня 1991 року, його результати, стали остаточним доказом і виявом духовної соборності України і українців. І під Актом Незалежності є підписи наших земляків-депутатів Володимира Панченка та Віктора Шишкіна”.

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