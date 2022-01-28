У селищі Маневичі впродовж двох місяців зафіксували другий випадок сказу. Нині недугу виявили у безпритульного кота, якого прихистила родина, — розповів Суспільному заступник голови Маневицької громади Володимир Фурманчук.

Зі скаргами на хворого кота родина звернулася до місцевого ветлікаря 4 січня. Тварині надали першу медичну допомогу, — каже Володимир Фурманчук. Потім сім'я повторно скаржилася на агресивну поведінку тварини, а 18 січня кіт помер.

Зі слів заступника Маневицького селищного голови, тіло тварини направили на експертизу в лабораторію. Там підтвердили, що у кота був сказ. Додає: тварина нікого з людей не покусала.

Наразі у Маневичах вже діє карантин через попередній випадок сказу – у домашнього пса. Нині ж дію карантину продовжили ще на два місяці. В громаді вакцинують усіх домашніх тварин.

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