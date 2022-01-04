Карантин через сказ: в селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин

У селищі Маневичі почали вакцинувати домашніх тварин від сказу. Всього від хвороби мають щепити майже дві тисячі домашніх тварин, – розповіла Суспільному начальниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медицини Світлана Богайчук.

Карантин в селищі триватиме місяць. Його запровадили через домашнього пса, який вкусив власницю.

"Маємо всіх щепити тварин, які сприятливі до хвороби на сказ. 980 собак і 935 котів, 17 голів великої рогатої худоби, 11 коней і до 30 голів дрібної рогатої худоби", – зазначила ветеринарна лікарка.

Зі слів Світлани Богайчук, антирабічне лікування також отримають люди, які контактували з хворим на сказ псом. Додає: тварина загинула, подвір'я де жив пес – дезінфікували.

Що відомо