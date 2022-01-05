Жителька селища Маневичі, яку покусав скажений пес, третій тиждень знаходиться у відділенні хірургії районної лікарні, – розповіла Суспільному медична директорка закладу Тетяна Панкрашкіна.

Жінку у важкому стані ушпиталили 19 грудня.

"Були множинні укуси голови, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. Рани досить глибокі", – розповіла медична директорка лікарні. Нині стан жінки стабілізувався, спілкуватися з журналістами вона відмовилася.

Суспільне Волинь Медична директорка Маневицької лікарні

Окрім стандартного лікування ран, каже Тетяна Панкрашкіна, пацієнтка також отримує курс вакцини проти сказу. "Якщо цього не зробити, то жінка всі мала перспективи померти до сьогоднішнього дня, тому що сказ – дуже серйозна хвороба", – зазначила лікарка.

Вакцинувати власницю пса почали після загибелі тварини. Пес помер за вісім днів після нападу на господиню. Сказ у нього підтвердили лабораторно. Як розповіла керівниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медицини Світлана Богайчук, буду, де жив пес, спалили, а в будинку та на подвір’ї провели дезінфекцію.

Суспільне Волинь Подвір'я, де жив пес

Напередодні, 4 січня в селищі почали вакцинувати усіх домашніх тварин. Загалом мають щепити близько двох тисяч котів, собак, великої та дрібної рогатої худоби.

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