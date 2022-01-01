У селищі на Волині ввели карантин: скажений пес вкусив власницю

У селищі Маневичі Маневицької територіальної громади ввели карантин через сказ домашньої тварини, – повідомили в Камінь-Каширській райдержадміністрації.

Хворобу виявили у собаки, який вкусив свою власницю, жительку селища Маневичі. Сказ у тварини виявили за результатами експертизи.

Щоб запобігти поширенню хвороби у селищі на два місяці оголосили карантин. Впродовж цього часу у громаді вакцинувати домашніх тварин від сказу. Наразі проводять роз’яснювальну роботу серед населення. Розповідають про те, що потрібно імунізувати домашніх тварини.

Довідково: за даними МОЗ, сказ – небезпечне вірусне захворювання всіх ссавців. Характеризується гострим перебігом, ураженням нервової системи та закінчується летально. Основним джерелом є хворі на сказ тварини, переважно лисиці. Особливістю сказу природного типу є формування зон стійкого неблагополуччя. Враховуючи природне поширення сказу тварин, заходи щодо боротьби з ним здійснюються комплексно органами державної ветеринарної медицини, охорони здоров’я, житлово-комунального та лісового господарства, товариством мисливців під керівництвом протиепізоотичних комісій та органів влади.

Читайте також