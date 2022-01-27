Команда краматорської 81 аеромобільної бригади стала переможцем чемпіонату України з футзалу серед команд підрозділів десантно-штурмових військ України. 27 січня у фінальному матчі у Житомирі десантники з Краматорська з рахунком 6:0 перемогли збірну командування військ. Про це Суспільному розповів начальник фізичної підготовки і спорту ДШВ Дмитро Боровський.

За його словами, участь у чемпіонаті брали добре підготовлені команди.

"Приїхали команди, які дуже серйозно підготовлені, – каже Дмитро Боровський. – Командири бригад давали можливість командам багато тренуватися. Окрім того, нині у десантно-штурмові війська прийшли дуже багато молодих хлопців, які закінчували футбольні школи. І загальний рівень команд дуже виріс".

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Боровський

З самого початку гри у фіналі ініціативу захопили гравці команди з Краматорська, які раз-у-раз закінчували свої атаки ударами по воротах суперника. Проте відкрити рахунок не вдавалося протягом половини першого тайму – надійно грав голкіпер командування. Пробити воротаря вдалося з стандарту – шестиметровий за порушення правил у карному майданчику реалізував капітан краматорців. За 30 секунд голкіперу командування довелося вдруге діставати м'яч із сітки власних воріт – удар у дальній кут вдався 11 номеру краматорців.

"Наші суперники грали краще за нас на голову, – каже гравець збірної командування ДШВ Анатолій Галайба. – Вони довго займаються і, дійсно, заслуговують на перше місце. Вони достойні їхати на чемпіонат Збройних сил. Я радий, що вони перемогли. Хлопці реально достойні".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Галайба

Фото: Суспільне Житомир

Відродити інтригу збірна командування могла на початку другого тайму, втім удару 15 номера команди з шестиметрового не вистачило точності. Правило "не забиваєш ти – забиваєш тобі" – спрацювало вже за 11 секунд – швидка контратака краматорців завершилася третім голом. Остаточно команда 81 бригади зняла інтригу за дві хвилини до кінця матчу, коли краматорці тричі вразили ворота суперника. Фінальний свисток зафіксував рахунок – 6:0.

"Готувалися ми дуже довго і в фіналі вже були сильно стомлені, адже було багато ігор, – каже гравець команди 81 бригади Євген Козлов. – Фінал – це така справа, що тут неважливо, хто сильніший. Тут хто перший заб'є – той і виграв".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Переможці та призери чемпіонату отримають кубки, а також спортивний інвентар у подарунок. Окрім цього, команда 81 бригади поїде на чемпіонат України серед усіх родів військ Збройних сил України.

Що відомо

У Житомирі розпочався чемпіонат України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ.

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