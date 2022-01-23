У Житомирі 21–23 січня у спортивному клубі "Стелс"(Underground), що в Навколокультурному просторі міста, пройшов чемпіонат Житомирської області з боксу серед молоді, дорослих, юнаків та дівчат. Про це Суспільному розповів перший віце-президент Житомирської обласної федерації боксу Євгеній Ревенко.

За його словами, у змаганнях взяли участь 136 спортсменів – представники команд з Житомира, Бердичева, Любара, Малина, Коростеня, Іршанська, Новоград-Волинського, селища Чоповичі та Хорошева.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Житомир представляли команди боксерів дитячо-юнацької спортивної школи Житомирської обласної ради, обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Спартак", комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Колос", спортивних клубів "Вікторія", "Ринг" та "Стелс".

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Євгеній Ревенко розповів, що переможців визначали у всіх вікових та вагових категоріях.

"22 січня відбувся півфінал, а 23 січня – фінал чемпіонату, – каже Євгеній Ревенко. – Переможців визначала суддівська колегія на чолі з головним суддею, суддею міжнародної категорії AIBA перша зірка Віктором Анан'євим".

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

За словами Євгенія Ревенка, фіналістами стали 28 боксерів, з яких 14 здобули титул чемпіонів області.

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України та всеукраїнських змаганнях з боксу протягом 2022 року.

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