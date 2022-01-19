У спортзалах Житомира побільшало відвідувачів, котрі оплачують заняття за рахунок тисячі, виділеної в рамках програми "єПідтримка".
Із загальної кількості у понад півтори сотні відвідувачів "ковідною" тисячею за заняття розрахувалися близько третини людей, розповіла кореспондентам Суспільного адміністраторка однієї зі спортивних зал Житомира Крістіна Косік.
"Порівняно з 2021 роком у нас загалом побільшало відвідувачів на 30 відсотків. Зі 150 людей, які відвідують нашу студію, не менше 40 людей скористалися програмою "єПідтримка", – каже адміністраторка спортзали.
Вікторія Грищук займається на гамаках півтора року – каже, що виконання таких вправ позитивно впливає на її здоров’я. За абонемент у спортзалі розрахувалася електронною тисячею.
Житомирянка Тетяна Томашевська має більший спортивний досвід – жінка тренується понад п’ять років, тому електронна тисяча, з її слів, стала в нагоді.
"Вакцинувалася я влітку, а гроші прийшли нещодавно і я використала їх на тренування", – говорить Тетяна.
За словами тренерки із занять на гамаку Ніни Весельської, такий вид тренувань упродовж останніх двох років стає популярнішим.
"Коли людина просто довго сидить з телефоном в руках, вона округлює спину – уже навіть через це в неї потім може з’являтися біль у спині, – каже тренерка Ніна Весельська. – Гамаки дозволяють розслабити м’язи спини і позбавитися від цього болю. Якщо порівняти січень минулого (2021 року – ред.) і січень цього року, то у 2022 році заняття стали відвідувати більше людей".
"Людей справді побільшало, влітку було набагато менше. Багато абонементів купили за електронну тисячу. Також до нас прийшли багато нових дівчат, які придбали абонемент за програмою "єПідтримка", – розповіла тренерка Олександра Луцко.
Що відомо
- 19 грудня почали виплачувати 1000 гривень для повністю вакцинованих українців.
- Як українцям отримати та витратити "ковідну" тисячу. Розповідають спеціалісти з Мінцифри.
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