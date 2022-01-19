У спортзалах Житомира побільшало відвідувачів, котрі оплачують заняття за рахунок тисячі, виділеної в рамках програми "єПідтримка".

Із загальної кількості у понад півтори сотні відвідувачів "ковідною" тисячею за заняття розрахувалися близько третини людей, розповіла кореспондентам Суспільного адміністраторка однієї зі спортивних зал Житомира Крістіна Косік.

"Порівняно з 2021 роком у нас загалом побільшало відвідувачів на 30 відсотків. Зі 150 людей, які відвідують нашу студію, не менше 40 людей скористалися програмою "єПідтримка", – каже адміністраторка спортзали.

Фото: Суспільне Житомир Крістіна Косік каже, що із 150 відвідувачів 40 розраховуються електронною тисячею

Вікторія Грищук займається на гамаках півтора року – каже, що виконання таких вправ позитивно впливає на її здоров’я. За абонемент у спортзалі розрахувалася електронною тисячею.

Фото: Суспільне Житомир Вікторія Грищук – одна з тих, хто придбав абонемент до спортивної зали за кошти з "єПідтримки"

Житомирянка Тетяна Томашевська має більший спортивний досвід – жінка тренується понад п’ять років, тому електронна тисяча, з її слів, стала в нагоді.

"Вакцинувалася я влітку, а гроші прийшли нещодавно і я використала їх на тренування", – говорить Тетяна.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Томашевська каже, що гроші, не роздумуючи, витратила на спорт, яким займається уже п'ять років

За словами тренерки із занять на гамаку Ніни Весельської, такий вид тренувань упродовж останніх двох років стає популярнішим.

"Коли людина просто довго сидить з телефоном в руках, вона округлює спину – уже навіть через це в неї потім може з’являтися біль у спині, – каже тренерка Ніна Весельська. – Гамаки дозволяють розслабити м’язи спини і позбавитися від цього болю. Якщо порівняти січень минулого (2021 року – ред.) і січень цього року, то у 2022 році заняття стали відвідувати більше людей".

Фото: Суспільне Житомир Ніна Весельська проводить заняття на гамаках, котрі допомагають розслабити м'язи спини

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олександра Луцко говорить, що до їхньої зали приходять нові відвідувачі, котрі купують абонемент за "ковідну" тисячу

"Людей справді побільшало, влітку було набагато менше. Багато абонементів купили за електронну тисячу. Також до нас прийшли багато нових дівчат, які придбали абонемент за програмою "єПідтримка", – розповіла тренерка Олександра Луцко.

Що відомо

19 грудня почали виплачувати 1000 гривень для повністю вакцинованих українців.

Як українцям отримати та витратити "ковідну" тисячу. Розповідають спеціалісти з Мінцифри.

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