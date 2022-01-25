25 січня у Житомирі розпочався чемпіонат України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ України. На майданчику протягом трьох днів сильнішого виявлятимуть з-поміж семи команд з усіх військових частин десантно-штурмових військ. Про це Суспільному розповів начальник фізичної підготовки і спорту десантно-штурмових військ Дмитро Боровський.

За його словами, цьогорічний чемпіонат став вже сьомим.

"Хлопці приїжджають сюди і емоційно розряджаються, оскільки більшість із них перебувають на передовій і це дуже приємно, коли ми тут разом збираємося і граємо, – каже Дмитро Боровський. – Спорт є спорт, тут так, як і на передовій – хлопці пліч-о-пліч, а це дуже сильно об'єднує. Без єднання нікуди".

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Боровський

Фото: Суспільне Житомир

Змагання відкривали дві житомирських команди. На майданчик вийшли збірні 199 навчального центру та 148 артилерійського дивізіону. Перший небезпечний момент одразу закінчився голом. Позиційну атаку артилеристів ударом з середньої відстані результативно завершив гравець "гармашів". Після пропущеного голу гравці навчального центру заграли активніше, протягом п'ятої хвилини матчу вони двічі змушували голкіпера артилеристів виймати м'яч з власних воріт. Відігратися "гармашам" вдалося наприкінці тайму – результативний удар у дальній кут вдався п'ятому номеру "гармашів".

"Десь трохи недограли, скажімо так, ну і тренувань у нас було малувато, – каже гравець команди 148 дивізіону Володимир Мельник. – Якби готувалися довше – було б краще. А так ми задовлені грою, що так зіграли, перший млинець завжди нанівець. Десь у чомусь не вийшло, але це гра, м'яч круглий. Ну ось так і вийшло".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Мельник

Фото: Суспільне Житомир

Результативний футзал продовжився і в другому таймі, в першій половині якого команди ще раз обмінялися голами. Наприкінці зустрічі ініціативу повністю перехопили гравці навчального центру, втіливши її у два голи. Повернути інтригу у гру артилеристам вдалося за три хвилини до кінця зустрічі, проте відіграти мінімальне відставання не вийшло. Остаточний рахунок зустрічі встановили на останній хвилині – після швидкої контратаки дальнім ударом гол забив третій номер команди навчального центру.

"Таких ігор у нас було багато з нічиєю і відіграватися доводилося, – каже гравець команди 199 навчального центру Микола Мостивенко. – Які слова були? – Вперед і ще раз вперед, до перемоги. Інших слів для команди бути не могло. Треба було трохи і покричати на хлопців".

Фото: Суспільне Житомир Микола Мостивенко

Фото: Суспільне Житомир

Ігри чемпіонату України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ проходитимуть протягом трьох днів, а фінал відбудеться 27 січня.

Фото: Суспільне Житомир

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