25 січня у Житомирі розпочався чемпіонат України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ України. На майданчику протягом трьох днів сильнішого виявлятимуть з-поміж семи команд з усіх військових частин десантно-штурмових військ. Про це Суспільному розповів начальник фізичної підготовки і спорту десантно-штурмових військ Дмитро Боровський.
За його словами, цьогорічний чемпіонат став вже сьомим.
"Хлопці приїжджають сюди і емоційно розряджаються, оскільки більшість із них перебувають на передовій і це дуже приємно, коли ми тут разом збираємося і граємо, – каже Дмитро Боровський. – Спорт є спорт, тут так, як і на передовій – хлопці пліч-о-пліч, а це дуже сильно об'єднує. Без єднання нікуди".
Змагання відкривали дві житомирських команди. На майданчик вийшли збірні 199 навчального центру та 148 артилерійського дивізіону. Перший небезпечний момент одразу закінчився голом. Позиційну атаку артилеристів ударом з середньої відстані результативно завершив гравець "гармашів". Після пропущеного голу гравці навчального центру заграли активніше, протягом п'ятої хвилини матчу вони двічі змушували голкіпера артилеристів виймати м'яч з власних воріт. Відігратися "гармашам" вдалося наприкінці тайму – результативний удар у дальній кут вдався п'ятому номеру "гармашів".
"Десь трохи недограли, скажімо так, ну і тренувань у нас було малувато, – каже гравець команди 148 дивізіону Володимир Мельник. – Якби готувалися довше – було б краще. А так ми задовлені грою, що так зіграли, перший млинець завжди нанівець. Десь у чомусь не вийшло, але це гра, м'яч круглий. Ну ось так і вийшло".
Результативний футзал продовжився і в другому таймі, в першій половині якого команди ще раз обмінялися голами. Наприкінці зустрічі ініціативу повністю перехопили гравці навчального центру, втіливши її у два голи. Повернути інтригу у гру артилеристам вдалося за три хвилини до кінця зустрічі, проте відіграти мінімальне відставання не вийшло. Остаточний рахунок зустрічі встановили на останній хвилині – після швидкої контратаки дальнім ударом гол забив третій номер команди навчального центру.
"Таких ігор у нас було багато з нічиєю і відіграватися доводилося, – каже гравець команди 199 навчального центру Микола Мостивенко. – Які слова були? – Вперед і ще раз вперед, до перемоги. Інших слів для команди бути не могло. Треба було трохи і покричати на хлопців".
Ігри чемпіонату України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ проходитимуть протягом трьох днів, а фінал відбудеться 27 січня.
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