22–23 січня у Житомирі у спортивному комплексі "Авангард" проходить відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман", присвячений пам'яті гетьмана України Петра Конашевича-Сагайдачного. Про це Суспільному розповів заслужений тренер України В'ячеслав Гопанчук.
За його словами, чемпіонат проходить з метою відбору кандидатів для участі у всеукраїнських змаганнях 2022 року, пропаганди здорового способу життя та патріотичного виховання молоді.
У чемпіонаті беруть участь команди з Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Києва, Хмельницької та Київської областей – близько 200 спортсменів.
Турнір проходить під гаслом: "Той, хто боїться битв – не здобуває перемог!".
22 січня під час турніру з кікбоксингу WAKO "Непереможний гетьман" відбулися змагання з загально-фізичної підготовки серед кікбоксерів-початківців.
Також з-поміж кікбоксерів-початківців визначили переможців з відтискання на кулаках. Найбільшу кількість разів відтиснувся від підлоги на кулаках Артем Антонюк – 115 разів.
Читайте також
- У житомирських спортзалах побільшало відвідувачів, які купують абонементи за "ковідну" тисячу.
Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber