У Краматорську збільшили кількість ліжок у дитячому ковідному відділенні

У Краматорську кількість ліжок у дитячому ковідному відділенні збільшили з 30 до 50. На стаціонарі лікуються 35 дітей, жоден з них не потребує кисневої підтримки. Про це Суспільному розповів лікар-інфекціоніст Дмитро Яковенко.

Яковенко додав, що наразі спостерігається ріст захворюваності на ковід серед дітей.

За словами Яковенка, наразі у відділенні з 50 ліжок зайнято 35. Діти потрапляють до лікарні з лихоманкою, головним болем та слабкістю.

"Буквально два тижні тому, як тільки запрацювали школи, як тільки закінчилися канікули, ми бачимо по 5 по 7 дітей надходять, і взагалі різкий зріст. Якщо в кінці року у нас було 5-6% від загальної кількості хворих, то зараз 17,5%, він досить заразний, якщо ми говоримо про "Омікрон", — розповів завідувач дитячім інфекційним відділенням Дмитро Яковенко.

Лікар додав, що повторно захворіти на COVID-19 людина може не менше ніж за три місяці. Все залежить від кількості антитіл у крові.

"Коронавірусна інфекція - це дозозалежне захворювання. Якщо ти захворів через меншу кількість вірусу, то ти перехворієш у легкій формі, або середньої тяжкості, а якщо ти перебував поблизу та схопив велику кількість, то тут можливий важкий перебіг, особливо якщо ти не щеплений або з групи ризику", — додав Дмитро Яковенко.

Яковенко додав, що наразі в лікарні немає жодного пацієнта, який би мав важкий перебіг хвороби.

"Різко температура 39 почалася, не збивалася добу, викликали швидку і позитивний тест відразу. Нам збили температуру, лікарі приходять, стежать, температури більше немає, поки під наглядом", — розповіла мати дитини хворої на COVID-19 Катерина.

Що відомо

На стаціонарному лікуванні діти перебувають від 5 до 14 днів.

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