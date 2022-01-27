Як Рівненщина увійшла в "червону" зону та скільки це може тривати

З 27 січня Рівненська область перейшла до "червоної зони" епіднебезпеки. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причиною стало зростання кількості хворих на COVID-19.

"Червона зона" передбачає обмеження в роботі ресторанів, закладів освіти і культури, непродовольчих ринків та магазинів. Поліція активізувала перевірки. Суспільне поцікавилося, як на жителів краю вплине зміна зони.

В центральній частині Рівного одна з рейдових груп поліції інспектує кафе. В працівників закладів та відвідувачів перевіряють ковідні документи.

Фото: Суспільне Рівне

У кафе від ранку визначили столи, за якими відвідувачам заборонено сидіти.

Фото: Суспільне Рівне

"Так, щоб люди не сідали за кожний столик, щоб була дистанція. Навіть якщо в них є сертифікат або ПЛР-тест, ми намагаємося їх садити через столик, щоб не було скупчень", – розповідає працівниця кафе Анна Дралюк.

Незручностей у введенні карантину немає, каже працівниця магазину Тетяна.

"Ми всі вакциновані, згідно з буквою закону все виконуємо. Перевіряємо сертифікати, і відвідувачі у нас заходять тільки при їх наявності", – додає працівниця.

Фото: Суспільне Рівне

Рейд правоохоронців – роз'яснювальний. Притягувати порушників до адмінвідповідальності вони поки наміру не мають. Салони телефонного зв'язку та продуктові точки взагалі не перевіряють.

"Загалом, громадяни й працівники вакциновані. Попереднього разу у нас були випадки, коли громадяни трішки агресивно реагували. Сьогодні ми пройшлися і побачили, що громадяни вже готові до таких перевірок", – коментує інспектор Рівненського районного управління поліції Максим Шишенко.

З 27 січня на приміських рейсах можна перевозити пасажирів лише у кількості сидячих місць. Опитані кореспондентом Суспільного водії й пасажири запевняють: останні місяці навіть стільки людей не їздить. Кажуть, дотримання правил залежить від маршруту.

"Зупиняли, цікавилися. І самі контролюємо. Перевіряємо "Дії", сертифікати, питаємо за тест. Маски змушуємо вдягати", – каже водій автобуса Іван Шегера.

Натомість пасажир одного з автобусів стверджує: на їх рейсі такого не запитували.

"Ніхто нічого не вимагає, ніяких масок. Так само і стоячі є в маршрутках. Потрібен контроль, бо якщо людина хвора зайде і без маски, без нічого, то люди ж можуть заразитися від нього", – каже пасажир автобуса Олег Пастух.

Фото: Суспільне Рівне

Правила перевезення пасажирів залишилися без змін, – розповідає директор центрального автовокзалу Павло Мінчук.

"Перевезення людей тільки з ковід-сертифікатами, ПЛР-тестами або документами, що підтверджують одужання після ковіду. Пасажирів не поменшало. Сьогодні помітного контролю не було, але в нас постійно під'їжджають екіпажі патрульної поліції, і перевіряють дотримання карантинних умов і маскового режиму", – додає Павло Мінчук.

Відеорепортаж Суспільного про старт "червоної" зони

В обласному центрі громадський транспорт працюватиме у звичному режимі – наголошує міський голова Рівного Олександр Третяк. А от масові заходи проводитимуть при обмеженій кількості відвідувачів, додає його профільна заступниця.

"При наявності "зелених сертифікатів" у організаторів і відвідувачів дозволити проводити всі масові заходи на 50% від приміщення, в якому проводиться той чи іншій захід. Було прийнято рішення комісією ТЕБ та НС, що групові заняття переходять на дистанційну форму навчання, індивідуальні заняття працюють в очному режимі", – каже заступниця міського голови Марина Кузмічова.

Школи під час "червоної зони" частково працюватимуть дистанційно. Рішення стосовно молодших класів кожен заклад приймає окремо. Існує загроза скасування літніх канікул – каже міський голова.

"На жаль, ми вичерпали увесь канікулярний ліміт. І вже згідно з тим планом графіку навчального процесу, який зараз є, ми навчальний рік і так будемо завершувати в червні. Не випускні в травні, як це зазвичай було, а в червні ми тільки завершимо вичитку навчальних планів і матеріалів", – пояснює міський голова Рівного Олександр Третяк.

Лікарка Світлана Гресь радить рівнянам не чекати і покращити імунітет щепленням від COVID-19. Вона вакцинує в одному з пунктів і каже, що зараз люди звертаються переважно за бустерною дозою. Але черг немає.

"На початку почали вакцинувати первинна ланка – сімейні лікарі, а зараз долучилися і приватні клініки, і вторинна ланка. Коли мороз – захворювань менше, а коли починаються перепади температури, сльота, один градус тепла – це не найкращі умови. Є переохолодження, холодно, але вірусам комфортно", – додає лікарка-імунологиня міської дитячої лікарні Світлана Гресь.

Попередні хвилі тримали область в "червоній зоні" близько місяця, – каже головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

"Ця хвиля більш стрімка, тому, можливо, буде короткою. Але не в останню чергу це залежить від активності невакцинованих громадян", – додає Роман Сафонов.

У “червоній” зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше ніж 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників й відвідувачів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Що відомо

На Рівненщині за минулу добу, 26 січня, лабораторно підтвердили 1 424 нових випадки інфікування COVID-19. Цей показник є найвищим в області від початку пандемії. Від ускладнень померли четверо хворих.

З 25 січня учні 5-11 класів у Рівненській громаді перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

У Рівному запрацював ще один тимчасовий пункт забору зразків для ПЛР-досліджень. Його облаштували у діагностичному центрі, повідомили Суспільному в міському управлінні охорони здоров'я. У цьому пункті прийматимуть пацієнтів двох первинних медико-санітарних центрів – "Центрального" та "Північного".

У МОЗ розповіли, яким наслідкам запобігає бустерне щеплення.

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