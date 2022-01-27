На Рівненщині за минулу добу, 26 січня, лабораторно підтвердили 1 424 нових випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 27 січня. Там зазначають: цей показник є найвищим в області від початку пандемії. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 2 975 ПЛР, 134 ІФА-дослідження, а також 1932 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 87 років:

Рівненський район – 889 (м. Рівне – 251);

– 889 (м. Рівне – 251); Дубенський район – 265 (м. Дубно – 124);

– 265 (м. Дубно – 124); Сарненський район – 170 (м. Сарни – 19);

– 170 (м. Сарни – 19); Вараський район – 100 (м. Вараш – 57).

За добу одужали 275 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 127 006 людей (3 601 952 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 363 смерті від ускладнень хвороби (99 738 – в Україні). За минулу добу померли: 84-річна жителька м. Рівне, 87-річний житель с. Деражне, 61-річний житель м. Дубно, 66-річна жителька с. Заболоття. У січні від ускладнень померла 91 людина.

Станом на 27 січня, за офіційними даними, в області є 7 933 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 40,7%, днем раніше вона становила 37,3%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424.

В Україні за добу підтвердили 32 393 нових випадки COVID-19, 154 людини померли.

За даними РНБО, станом на 26 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 394 931 людина, це 34,56% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 393 778 людей, це 34,46%. Бустерну дозу отримали 6 470 людей.

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