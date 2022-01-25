З вівторка, 25 січня, у Рівному запрацював ще один тимчасовий пункт забору зразків для ПЛР-досліджень. Його облаштували у діагностичному центрі, повідомили Суспільному в міському управлінні охорони здоров'я. У цьому пункті прийматимуть пацієнтів двох первинних медико-санітарних центрів – "Центрального" та "Північного".

Пункт забору працюватиме з понеділка по п‘ятницю з 8:15 до 10:30 в актовій залі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, що на вулиці 16 Липня. Відкрили його через появу черг на інших пунктах, пояснила начальниця інформаційно-аналітичного центру управління охорони здоров'я Рівного Валентина Опанасик.

"Захворюваність і скерування на ПЛР-діагностику з 17 по 23 січня, у порівнянні з попереднім тижнем з 10 по 16 січня, зросла більш ніж у два рази", – додала чиновниця.

У пункті забору в діагностичному центрі прийматимуть за направленнями сімейних лікарів ЦПМСД "Центрального" та "Північного". У цих направленнях вказуватимуть, в який пункт забору необхідно звертатися пацієнту та на яку годину йому приходити.

Фото: Радіо Трек Таку чергу із пацієнтів ПМСД Північний у Рівному зафіксували журналісти "Радіо Трек" вранці 25 січня

Аби уникнути і не створювати черг біля пунктів, начальник управління охорони здоров'я Віктор Іськів радить приходити на забір на той час, який вказано у направленні.

"Черга чому створюється? Тому що люди не приходять на вказаний час. Людям кажуть, що, умовно, на 9:00 годину чи на 9:05. Все одно люди на 8:00 приходять чи навіть на 7:30 і роблять скупчення", – пояснює чиновник.

За словами Віктора Іськіва, один пункт забору біологічного матеріалу за день обслуговує орієнтовно 200 пацієнтів, і це, з його слів, дуже велика кількість.

Що відомо

З 27 січня Рівненська область переходить до “червоної” зони епіднебезпеки. Таке рішення 25 січня прийняли на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На Рівненщині за минулу добу, 24 січня, лабораторно підтвердили 809 нових випадків інфікування COVID-19. Від ускладнень померли дев'ятеро хворих, цей показник летальності найвищий за останній місяць.

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