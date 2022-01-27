Депутати Миколаївської міськради погодили звернення до Кабміну та Верховної Ради з пропозицією передати Варварівський міст з міського балансу на державний.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

Станом на 27 січня Варварівський міст перебуває на балансі комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг", проте дорожнє покриття мосту ― на балансі Служби автомобільних доріг України, тобто у державній власності.

У проєкті рішення зазначається, що Варварівський міст розташований на магістралях Одеського, Київського та Кримського напрямків. Станом на січень 2022 року міст перебуває в аварійному стані, а для його капітального ремонту фінансування з місцевого бюджету не вистачає.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, у Міністерстві інфраструктури дали згоду на прийняття Варварівського мосту на баланс держави, але потрібна ще одна ствердна відповідь від Міністерства фінансів, якої поки немає.

"Враховуючи стратегічне призначення, внутрішньодержавне, міжнародне і транзитне автосполучення, що забезпечує міст через річку Південний Буг, з метою уникнення трагічних наслідків, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, звертаємося з проханням сприяти у розв'язані питання надання згоди на прийняття мосту до державної власності", ― йдеться в документі.

За відповідне рішення проголосував 31 депутат міськради з 35 присутніх.

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