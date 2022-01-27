США та союзники офіційно відмовили Росії у вимогах виведення військ зі Східних країн НАТО та заборони на вступ України до Альянсу. У відповіді, яку передали Росії 26 січня, включено пропозиції щодо обмеження ядерних озброєнь та військових навчань у Європі.

Про це повідомляє The New York Times. У повідомленні видання сказано, що союзники запропонували Росії два варіанти: або продовжити перемовини, або здійснити напад от отримати жорстокі санкції.

У документах вказується, що Росія не матиме права вето щодо присутності ядерної зброї, військ або обмеження постачання озброєнь в країнах НАТО. Але відповідь США "відкриває двері для переговорів про взаємні обмеження щодо ядерної зброї малої і середньої дальності, включаючи відродження Договору про ядерні сили середньої дальності".

Також йдеться, що Сполучені Штати і їх союзники готові обговорити взаємні правила, щодо обмеження кількості й місць проведення військових навчань: такі обмеження гарантували б, що навчання будуть проводитися далеко від кордонів і їх не можна буде прийняти за збір сил для вторгнення.

За даними американської розвідки, Володимир Путін ще не прийняв рішення щодо наступних кроків. За свідченнями американських та європейських офіційних осіб, обидві письмові відповіді Росії мають на меті формалізувати позиції, які США та НАТО озвучували у відповідь на вимоги Путіна про "гарантії безпеки".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповіді США та НАТО готувалися спільно та були затверджені президентом Байденом після кількох тижнів консультацій з союзниками по НАТО та Україною. Він повідомив, що невдовзі розмовлятиме з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, коли російські посадовці будуть готові обговорювати наступні кроки.

Американські дипломати вважають, що відбудеться ще принаймні один раунд перемовин перед тим як Володимир Путін прийме рішення щодо подальших дій.

Що відомо

26 січня США передали Росії письмову відповідь за підсумками перемовин державного секретаря Ентоні Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві. Сторони заявили, що не оприлюднюватимуть текст документу.

21 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен та Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися у Женеві для обговорення безпекової ситуації довкола України. Сторони домовилися продовжити діалог.

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