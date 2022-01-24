Харківщина у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки — МОЗ

З 24 січня Харківська область відповідає "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. За даними на 24 січня, на Харківщині перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,2% при граничному рівні у 20%.

Суспільне Харків

Рівень захворюваності на 100 тис. населення складає 402, минулої доби показник складав 371.

Показники рівня госпіталізації, динаміки рівня госпіталізації, завантаженості ліжок з киснем, а також охоплення тестуванням — у межах визначених Міністерством охорони здоров'я норм.

Що відомо