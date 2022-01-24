Харківщина у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки — МОЗ

З 24 січня Харківська область відповідає "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. За даними на 24 січня, на Харківщині перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,2% при граничному рівні у 20%.
Суспільне Харків
Рівень захворюваності на 100 тис. населення складає 402, минулої доби показник складав 371.
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Показники рівня госпіталізації, динаміки рівня госпіталізації, завантаженості ліжок з киснем, а також охоплення тестуванням — у межах визначених Міністерством охорони здоров'я норм.
Що відомо
- "Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень понад обмеження "жовтої" зони, та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони, інформує МОЗ.
- Харківщина перебувала у "жовтій" зоні з 28 листопада.
- На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу.