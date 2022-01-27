ФОПи сплатили рекордні 35 мільярдів гривень за 5 податкових років

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) сплатили у 2021 році 34,8 млрд грн єдиного податку до державного бюджету. Цей показник є найбільшим за останні 5 податкових років в Україні.

Про це повідомляє "Опендатабот", платформа для роботи з відкритими даними.

"Україні фізичні особи-підприємці (ФОПи) заплатили в 2021 році 34,8 млрд грн єдиного податку. Це не лише перевищує показник 2020 року на 7,2 млрд грн, коли з ФОПів було зібрано 27,6 млрд грн, але і є рекордом за останні 5 років", — повідомляють аналітики.

Зазначається, що у попередні роки ФОПи сплачували:

2016 – 10,3 млрд грн;

2017 рік – 15,4 млрд грн;

2018 – 19,8 млрд грн;

2019 – 24,9 млрд грн;

2020 рік – 27,6 млрд. грн.

"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОПів, так i зростанням кількості нових підприємців, а також тим, що вже відкриті ФОПи стали рідше закриватися. До кінця 2021 кількість ФОПів майже сягнула 2 млн бізнесів", — пояснюють аналітики.

Як нагадують дослідники, єдиний податок – це головний податок для ФОПів, запроваджений для спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження. Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросіб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом рамки за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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