В Костянтинівці у Сергіївській балці було вбито та поховано 3 тисячі євреїв

Сьогодні вшановують пам`ять жертв Голокосту. Переслідування та знищення євреїв нацистською Німеччиною відбувалось у воєнні роки, за час Другої світової було закатовано близько 6 мільйонів людей.

Як розповіла наукова співробітниця Костянтинівського міського краєзнавчого музею Аліна Крайня, Сергіївська балка – на околицях Костянтинівки, люди її називають Єврейською, бо тут було вбито та поховано три тисячі євреїв.

Пам’ятний знак у Сергіївській балці, фото: Суспільне Донбас Пам’ятний знак у Сергіївській балці, фото: Суспільне Донбас

Місцева жителька Ася Аренсбург розповіла журналістам, що родичів її батька вбили та поховали у Сергіївській балці.

"Його мати, жінка його брата вагітна. Коли почалася окупація, перше що зробили німці - побудували концтабір і почали знищувати євреїв. Їх вивозили сюди в Сергіївську балку, це наш Бабин-Яр, можна так сказати, і тут розстрілювали, і дітей, і дорослих", - додала Ася.

За словами Асі, її батько Лев, вижив. З початку війни пішов на фронт, мати зі старшою сестрою Асі врятувалася, бо жінка з РАГСу знищила її шлюбні документи.

"Тому ніхто не дізнався що моя старша сестра Лариса з єврейською кров`ю. Тому вони залишилися жити, тому народилася і я після війни, завдяки цій жінці. Я не знаю ні її прізвища, ні її подальшої долі", — розповіла Ася.

Наукова співробітниця Костянтинівського міського краєзнавчого музею Аліна Крайня розповіла, що концтабір для євреїв та політв`язнів розташовувався на території колишнього Хімзаводу у Костянтинівці. Називався він "Дулаг 172".

"Через те, що тут була залізнична дорога, їх вже з цього концтабору пересилали в інші табори - табори смерті", — додала Аліна.

За словами Аліни Крайньої, у цьому таборі з 1941-го по 1943 - й роки було вбито понад 10 тисяч людей.

"Людей доводили до такого стану, що вони перетворювалися в нелюдів - голод, холод. Взимку 43-го тут почалася епідемія тифу. Люди вмирали, за добу вмирали понад сотню людей", — повідомила Аліна.

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Що відомо

За даними Інститут національної пам’яті жертвами Голокосту офіційно вважаються 6 мільйонів євреїв.

У Сергіївській балці встановили монумен

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