Догляд за собаками взимку. Поради від миколаївської кінологині

За несприятливої погоди власники собак іноді перед виходом на прогулянку вдягають тварин у спеціальний одяг. Взимку важливо доглядати за шерстю та лапами домашнього улюбленця, спостерігати, щоб не перемерзав.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця кінологічного клубу Олена Троян.

Одяг для собак

Зі слів Олени Троян, найбільш поширені види одягу — це комбінезон, светр, жилетка, толстовка, дощовик тощо. Бажано, щоб одяг був з внутрішнім хутром.

"Є необхідність одягати тварин, якщо вони не будуть рухатися, якщо це собаки малошерстисті — шпіци, лабрадори. Можна не вдягати, якщо добре розвинене підшерстя, яке оберігає від холоду тварину", — розказала Олена Троян.

Фото: Суспільне Миколаїв Комбінезон для шпіца

За словами кінологині, комбінезони одягають тоді, коли на вулиці йде сніг, дме сильний вітер та є град чи дощ.

"За нормальної погоди немає такої потреби. Виняток — це тільки ті собаки, які не мають підшерстя, тобто короткошерсті. Їм обов'язково або кофтинка, або щось з хутром, типу овчинки, щоб було зручно рухатися, були прикриті стегна, таз і поперек собаки. Короткі кофтинки, у яких поперек відкритий, не підходять для тварин", — розказала Олена Троян.

З її слів, для великих порід короткошерстих собак — доберманів, стаффордширських тер'єрів — потрібен одяг, якщо на вулиці негода, або якщо собака буде довго без руху на одному місці.

У випадку, коли собака активно рухається, одяг не потрібен.

Фото: Суспільне Миколаїв Одяг для такси

Взуття

За словами Олени Троян, є черевики з різних видів силікону, гуми та шкіри, що захищають лапи собаки від хімікатів, дрібних камінців, бруду та холоду.

"До взуття треба собаку привчати з раннього віку. Навіть якщо просто взяти та вдягти на дорослого собаку комбінезон, то він не зрадіє і почуватиметься дискомфортно. Так само як і взуття, якщо не привчити", — розказала Олена Троян.

Догляд за собаками у зимовий період

За словами Олени Троян, щоденне прочісування шерсті після прогулянки — це обов'язкова процедура, адже взимку вітамінів недостатньо і шерсть має властивість згортатися у ковтуни.

"Особливо це стосується стрижених собак, тому що дуже рідко, коли грумери шерсть вичісують перед тим як стригти. Зазвичай одразу стрижуть. Перед тим як стригти собаку, треба її добре вичесати. Тоді зростатиме нормальна шерсть", — розказала Олена Троян.

Фото: Суспільне Миколаїв Зимовий комбінезон для спаніеля

Зі слів кінологині, для шпіців після прогулянки обов'язково треба, якщо собака носить комбінезон, пройтися гребінцем, бо шерсть збивається під одягом у місцях стиснення вовни. Таке ж буває і в йорків, якщо вони не стрижені. Ковтуни вовни потрібно вичісувати після збиття.

Фото: Олександр Заборовський Чихуахуа в жилетці

За словами Олени Троян, прогулянки взимку мають бути короткими та частими.

"Коли приходити додому після прогулянки, обов'язково треба лапки обмивати водою без додавання мийного засобу, тому що він пересушує шкіру тварини. Раджу подушечки лап змащувати звичайним дитячим кремом, для будь-якої породи собак ця порада актуальна", — розказала Олена Троян.

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