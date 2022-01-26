На Донеччині школярів переводять на дистанційне навчання

Через зростання захворюваності серед школярів навчальні заклади у Донецькій області переводять в онлайн-режим роботи. Тридцять три тисячі дітей наразі навчаються дистанційно.

"У нас у 5-9 класах 255 дітей на дистанційному навчанні знаходяться. З них хворих тільки 22 дитини. Ковіду немає в цих класах. У 10-11 класах – 52 дитини. Хворі чотири", - розповів директор Краматорської школи №5 Микола Коваленко.

Захворюваність серед дітей за останні два тижні зросла втричі, каже в.о. гендиректора Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марина Білоусова.

"Це обумовлено тим, що на території Донецької області розповсюджений штам Омікрон, що викликає зростання захворюваності серед дітей. Найбільший зріст захворюваності ми спостерігаємо у Волноваському районі, Велико-Новоселківській та Вугледарській територіальних громадах, у Краматорському районі - це Слов’янська, Миколаївська та Черкаська ОТГ, але і в інших громадах також спостерігається зріст захворюваності на коронавірусну хворобу", - розповіла Марина Білоусова.

Зростання захворюваності спостерігають і у дорослого населення.

Пацієнтів з ознаками респіраторних захворювань приймають окремо. При огляді лікар вирішує направляти пацієнта на ПЛР тестування, чи ні.

"За останні пару тижнів у нас через кабінет, де приймають з підозрою на ковід та направляють на ПЦР, помітний ріст у півтора-два рази. На початку місяця було від 30 до 50 обстежень за добу. Цього понеділка близько 90. Зараз може десь 50-60, хвиля йде після вихідних днів, і все одно зростання є", - розповіла завідувачки 4 амбулаторії Олена Улзетуєва.

Загалом на Донеччині за останню добу підтвердили більше тисячі хворих на COVID-19. За показниками захворюваності в області ввели обмеження помаранчевої карантинної зони.