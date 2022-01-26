Зменшити вживання цукру, солі, виробів з борошна та жирів, розширити асортимент овочів, фруктів, бобових, круп, м’яса, риби ― це головна мета реформи харчування в школах та дитячих садках. Для того, щоб оновити меню, у навчальних закладів є рік. Оновлене меню мають затвердили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Як впроваджується реформа харчування та як змінили меню у навчальних закладах Миколаївщини — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Оновлене меню та вартість страв

У Миколаєві станом на 26 січня комунальне виробниче підприємство з організації харчування, відповідно до тендерних умов, обслуговує 120 навчальних закладів міста ― 60 шкіл та 60 дитсадків. Директор КВП Віктор Васильєв підтвердив кореспондентам Суспільного, що у новому меню збільшили кількість овочів, фруктів, зменшили кількість цукру та солі. Додали цільнозерновий хліб, бобові, сік без цукру. Прибрали з меню червоне м'ясо на сніданок. Замість нього готують куряче філе та рибу.

Вартість такого харчування для школярів непільгової категорії у Миколаєві складає 26 грн 20 коп. на день, згідно з рішенням виконкому міськради від 27 листопада 2021 року. За словами Віктора Васильєва, цієї суми недостатньо, аби виконати норму з харчування за Постановою Кабміну №305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти".

"Щоб виконати норму з харчування за Постановою № 305, у навчальному закладі ціна має бути 35 грн. Виконком Миколаєва затвердив для пільгової категорії школярів ціну 37 грн 40 коп., а для решти ― 26 грн 20 коп. Таким чином, для пільговиків ми виконуємо норму за Постановою № 305, для решти ― 70 відсотків від норми", ― розповів Віктор Васильєв.

З його слів, у вартість харчування від КВП входить не тільки продуктовий кошик, але й зарплати працівників, комунальні платежі, логістика, інші адмінвитрати тощо.

"Наше КВП єдине в області, що надає послуги з харчування. В інших містах та селах штат співробітників, залучених до приготування їжі, входить до складу шкіл. Таким чином, батьки в більшості міст, наприклад, - в Очакові, Первомайську або Южноукраїнську, сплачують тільки вартість продуктів, тому й ціна за харчування нижча, ніж у Миколаєві", ― розповів Віктор Васильєв.

За словами директорки Миколаївського ліцею №53, який не обслуговується КВП, Людмили Ушакової, 25 січня на сніданок діти їли запіканку зі сметаною, пили какао, на десерт замість страв з борошна ― свіже яблуко.

"Харчування дітей змінилося: порції значно збільшені, додали яблуко та твердий сир ― це тішить. Також страви мають приємний запах. Персонал намагається готувати якісно. В меню увійшли 150 унікальних композицій, серед них відомі світові страви, а ще в меню додали традиційні українські рецепти", ― розповіла Людмила Ушакова.

Як харчуються діти в Чорноморській ОТГ

Станом на 26 січня, за словами голови Чорноморської територіальної громади Андрія Дмитренка, Держпродспоживслужба вже погодила частину оновленого меню.

"Довелося збільшити вартість харчування на 13 відсотків, у порівнянні з 2021 роком. Вартість харчування в школі складає 28 грн. Але це збільшення стосується подорожчання продуктів, а не меню. Діти харчуються у нормальному режимі, керівники закладів справляються і вкладаються в цю суму", ― розповів Андрій Дмитренко.

Зі слів Дмитренка, у 2021 році коштом державних субвенцій на соціально-економічний розвиток у громаді зробили капітальний ремонт Чорноморського харчоблоку. Також коштом сільської ради закупили нове обладнання для харчоблоку.

Запровадження реформи у Вознесенську

Зі слів заступниці Вознесенської міської голови Наталі Шафорост, через оновлення меню вартість харчування у навчальних закладах міста зросла майже на 60 відсотків.

"Для учнів 1-4 класів вартість харчування складає 22 грн 78 коп., для учнів 5-11 класів ― 25 грн 74 коп. У садочках для ясел ― це 31 грн 55 коп., решта ― 42 грн 45 коп. Пільгові категорії дітей харчуються коштом міського бюджету", ― розповіла Наталя Шафорост.

З її слів, станом на 26 січня в місті залишається невирішеним питання процедури закупівлі молочних продуктів, овочів та фруктів.

"Більшість закладів були змушені погодитися на відкриті торги та спрощені закупівлі на початку 2022 року вдруге, оскільки торги наприкінці 2021 року не відбулися через відсутність учасників торгів. Не було охочих взяти участь у закупівлі через коливання цін на ринку. Ми просимо батьків поставитися із розумінням", ― сказала Наталя Шафорост.

У лютому 2022 року в місті планують поновити роботу батьківської ради з харчування в закладах освіти, щоб батьки могли ознайомитись зі змінами в меню.

Реакції батьків на реформу харчування

За словами голови громадської організації "Батьки за реформи" Яни Новохатько, ідея запровадження здорового харчування у навчальних закладах їй подобається.

"Смажене замінити паровим, наприклад, додати смаку через соуси, спеції. Що тут поганого? До того, щоб не "вигадувати велосипед", є збірка рецептів від Євгена Клопотенка ― рекомендоване чотиритижневе меню, яке, до речі, не є обов’язковим. Заклади можуть розробити своє меню і затвердити його, головне дотримуватись певних норм. Інша справа, що будь-яка реформа залежить від конкретних виконавців на місцях", ― сказала Яна Новохатько.

Зі слів жительки Миколаєва Ольги, чия дочка відвідує один з дитячих садків міста, її дитині не сподобалися страви, приготовані за новим меню.

"25 січня забирала дитину з садочка, вихователька сказала, що дочка майже нічого не їла цілий день, з’їдала лише по половині порцій. Хліб цільнозерновий не сподобався, ще й не кожного дня його дають. Дитина просто голодна цілий день! Таке меню ― жах!", ― сказала Ольга.

Олексій Зеліков ― батько двох дітей, що навчаються у школі №26. З його слів, діти новими стравами задоволені.

"Нарешті діти не лише з’їли все, а було смачно і вони наїлися, раніше їм не вистачало. Шеф-кухарка змогла нагодувати дітей корисною та смачною їжею", ― розповів Олексій Зеліков.

Що відомо

З 1 січня 2022 року набрала чинності постанова №305 Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Майже третина учнів України та їхніх батьків категорично не задоволені якістю харчування у шкільних їдальнях. Причинами є поганий запах, брудний посуд, комахи та відверто несмачна їжа.

З 24 січня в усіх школах та дитячих садках Миколаєва почала діяти нова ціна на харчування дітей. Вартість встановили 27 листопада 2021 року під час засідання виконавчого комітету міськради.

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