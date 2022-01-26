У Миколаєві почали відключати боржників від мереж водоканалу

Станом на січень 2022 року абоненти заборгували 130 мільйонів гривень комунальному підприємству "Миколаївводоканал". Під час локдауну та у періоди дії "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, боржників від водопостачання не відключали. З переходом Миколаєва до "жовтої" зони відключення поновили.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор міського комунального підприємства (МКП) "Миколаївводоканал" Борис Дуденко.

За словами Бориса Дуденка, борг абонентів перед підприємством суттєво зріс у період пандемії коронавірусу.

"У 2020 році ми мали заборгованість приблизно 100 мільйонів. На сьогодні (станом на 26 січня — ред.) ми маємо понад 130 мільйонів, збільшилось на 30 відсотків за цей період. Зараз вирішується питання щодо відновлення водопостачання до абонентів, котрим реструктуризували борги", — сказав Борис Дуденко.

Як розповіла речниця МКП "Миколаївводоканал" Ірина Крісанова, у будинку за адресою вулиця Новаторів, 11, у Корабельному районі, заборгували майже десять тисяч гривень. Оскільки абонент не оформив реструктуризацію боргу, на підприємстві вирішили від'єднати його від мережі водоканалу.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Колодязь з підводом води до оселі боржника

"За цією адресою було виконано тампонування каналізації. Декілька разів йому виконувалось відключення послуг шляхом перекриття крану та його опломбування. Але враховуючи, що абонент продовжує не сплачувати, один раз самовільно знімав пломбу з запірної арматури, прийняли рішення залучити бригаду, щоб механічно виконати відключення від послуги водопостачання", — розповіла Ірина Крісанова.

Юрист Юрій Барк говорить, що у співробітників водоканалу є право відключати боржників від послуги.

"У нас, згідно з законом України "Про надання житлово-комунальних послуг", вказано, що люди, які не сплачують за них, можуть бути відключені, але з дотриманням порядку. Тобто попередження, попередження зі строком, у який вони будуть відключені, а потім вже приходять і відключають. А не те, що прийшли і відключили", — сказав Юрій Барк.

За словами Бориса Дуденка, від дня виходу Миколаївщини з "червоної" зони, 23 грудня 2021 року, від послуг "Миколаївводоканалу" відключили майже 350 боржників.

Що відомо

У грудні 2021 року, проводячи брифінг щодо підсумків роботи, директор підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко попередив миколаївців, що карантин закінчиться і почнуть відключати неплатників. У січні 2022 року Миколаїв перебуває у "жовтій" зоні карантинних обмежень, що дає право, відповідно до Закону, відключати абонентів за борги.

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