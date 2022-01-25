У Миколаєві через борги від водопостачання відключили будинок: що кажуть в ОСББ

У Миколаєві через заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення відключили будинок за адресою вулиця 3-я Слобідська, 56. За цією адресою мешканці заборгували "Миколаївводоканалу" 283 382 гривні.

Інформацію про це підтвердила речниця підприємства "Миколаївводоканал" Ірина Крісанова.

Мешканці цього будинку не мають індивідуального абонування — до "Миколаївводоканалу" гроші надходять з загального рахунку ОСББ.

Зі слів речниці підприємства, голову ОСББ з серпня 2021 року попереджали про те, що адреса внесена до графіка відключень. У 2018 році між водоканалом та ОСББ уклали договір реструктуризації, який, зі слів Крісанової, ОСББ не виконує.

"ОСББ продовжує накопичувати борги, не сплачуючи за весь обсяг спожитих послуг. Якщо послуга вже припинена і водопостачання відключено, то тепер доведеться сплатити більшу частину боргу — в цьому випадку від 100 тисяч гривень одразу", — розказала Ірина Крісанова.

За словами Ірини Крісанової, окрім боргу мешканці будинку мають сплатити витрати підприємства на відключення будинку від водопостачання та за послугу підключення, роботу аварійної бригади. Технічний відділ підприємства виставить рахунок за виконані роботи після їхнього завершення. Станом на 25 січня ця сума ще не відома.

Голова ОСББ звернулась до підприємства "Миколаївводоканал", аби розв'язати питання щодо відновлення водопостачання в будинку.

За словами голови ОСББ Валентини, вона неодноразово підписувала договори про реструктуризацію боргу, проте більше ніж на пів року такі договори у "Миколаївводоканалі" укладати відмовлялися.

"Мені запропонували навіть сьогодні (25 січня — ред.) реструктуризувати борг, але спочатку потрібно сплатити щонайменше 100 тисяч гривень", — сказала Валентина.

Точну кількість боржників Валентина не назвала. З рахунку ОСББ, з її слів, вже сплатили 30 тисяч гривень боргу.

"Борги, якби ви бачили, по 30 тисяч гривень, по 20 тисяч, по 17 тисяч, по 18 тисяч. Одна-дві тисячі гривень боргу ми навіть і не рахуємо", — сказала Валентина.

Станом на 25 січня водопостачання у будинку відсутнє. Зі слів голови ОСББ, єдиний вихід з цієї ситуації — це встановлення індивідуальних лічильників, проте на підприємстві відмовляються переводити ОСББ на індивідуальну оплату за послуги, поки існує заборгованість.

Що відомо

У грудні 2021 року, проводячи брифінг щодо підсумків роботи, директор підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко попередив миколаївців, що карантин закінчиться і почнуть відключати неплатників. У січні 2022 року Миколаїв перебуває у "жовтій" зоні карантинних обмежень, що дає право відключати абонентів за борги.

Станом на січень 2022 року загальний борг за воду у Миколаєві перевищив 130 мільйонів гривень.

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