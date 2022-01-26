Львівська прокуратура отримала результати психіатричної експертизи Остапа Стахіва. Відповідно до результатів, 37-річного чоловіка визнали осудним. Цю інформацію Суспільному підтвердили власні джерела у прокуратурі Львівської області.

Офіційних коментарів щодо результатів психіатричної експертизи Остапа Стахів у прокуратурі не дають, посилаючись на лікарську таємницю. Водночас, видання Твоє місто, посилаючись на речника обласної прокуратури Данила Антощака, повідомило, що у результаті психіатричної експертизи Остапа Стахіва визнали здоровим й у разі доведення у суді його вини, він відбуватиме покарання.

Психіатрична експертиза Остапа Стахіва закінчилася 29 грудня 2021 року. Вона тривала 30 днів.

Львівського противника вакцинації Остапа Стахіва підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Що відомо

У листопаді 2021 року працівники СБУ провели у квартирі Стахіва обшук та вручили підозру за плани повалити конституційний лад. За попередньою інформацією, дії угруповування координували російські куратори.

18 листопада 2021 року у Львові обрали запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва – це тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень. На таке рішення Стахів подав апеляцію. Згодом його прихильники внесли заставу.

1 грудня 2021 року Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу . Від того ж дня упродовж місяця він проходив судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні.

Від того ж дня упродовж місяця він проходив судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. 14 січня 2022 року Галицький суд міста Львова продовжив на 3 місяці досудове розслідування щодо справи Остапа Стахіва. Також на засіданні йому продовжили обов’язки по запобіжному заходу на 60 днів.

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