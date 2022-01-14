Галицький суд міста Львова продовжив на 3 місяці досудове розслідування щодо справи Остапа Стахіва. Також на засіданні йому продовжили обов’язки по запобіжному заходу на 60 днів. Про це повідомила журналістка Суспільного Ірина Ферин.

Раніше Стахіву оголосили підозру за плани повалити конституційний лад.

Остап Стахів прибув до суду близько 11:30. Там його чекали прихильники. Ось, що вони розповіли:

"Я підтримую те, що Остап Стахів бореться за дотримання конституційного ладу в Україні. Остап він не є "антивакс". Він постійно у своїх відео на YouTube наголошує, що це справа кожної людини. Хто хоче щепитись, то хоч 1000 раз, але не так, щоб було як Україні – так дбають про захист здоров’я людей, що відсторонюють від роботи", — каже львів'янин Гліб Тюпа.

Засідання суду розпочали близько 12 години. На початку слухання Остап Стахів попросив про відвід судді Олега Юрківа. За його словами, суддя є упередженим.

Клопотання Остапа Стахіва про відвід судді відхилили мотивуючи тим, що заявник не надав аргументів та доказів.

Потім почали розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування. Суддя прийняв рішення — продовжити його на 3 місяці. Після цього на засіданні Остапу Стахіву продовжили обов’язки по запобіжному заходу на 2 місяці. Що це означає, каже прокурор Львівської обласної прокуратури Георгій Зенін:

"Стахів зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати з міста Львова та інші обов’язки. Він має повідомити і отримати на це дозвіл. Це продовження обов’язків по запобіжному заходу. Запобіжний захід є застава. А це є обов’язки по цьому запобіжному заходу, які є обов’язкові".

Суспільне Львів У Львові суд продовжив обов’язки по запобіжному заходу для Остапа Стахіва

Сам Остап Стахів вважає, що зараз немає причин, аби до нього були застосовані певні обмеження.

"Ми виступаємо за права та свободи людини. Ми не виходимо проти чогось. Ми виходимо за себе. Я планую поїхати на акцію 24 січня (у Києві, — ред)", — каже підозрюваний Остап Стахів.

На запитання, чи буде він подавати заяву на виїзд, Стахів відповів: "звичайно".

Два місяці тому депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис звернувся до служби безпеки України щодо діяльності Остапа Стахіва.

"Вона ґрунтується на зв’язках пана Стахіва із російськими спецслужбами. Питання не в позиції, не в захоплені позиції людей щодо вакцинування чи не вакцинування. Ідеться про зовнішній вплив зі сходу і півночі людей, які безпосередньо зацікавлені в тому, аби програма вакцинації була провалена", — каже депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис.

Що відомо

У листопаді 2021 року працівники СБУ провели у квартирі Стахіва обшук та вручили підозру. Згодом йому обрали запобіжний захід – це тримання під вартою 2 місяці або застава майже у 1 мільйон гривень.

1 грудня Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу . Від того ж дня упродовж місяця він проходив судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні.

Від того ж дня упродовж місяця він проходив судово-психіатричну експертизу в обласній психіатричній лікарні. Як повідомив прокурор – висновку із психіатричної лікарні – ще нема.

Після завершення досудового розслідування справу щодо Остапа Стахіва розглядатимуть в суді.

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