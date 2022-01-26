На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який налагодив канал незаконного переправлення за кордон товарів військового призначення. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

За повідомленням, чоловік налагодив канал незаконного вивезення авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки у Грузію, Вірменію, Білорусію та інші країни.

Партію товарів перехопили на одному з постів Київської митниці під час чергового відправлення.

До суду направили обвинувальний акт відносно дніпрянина, який переправляв за межі України авіаційні комплектуючі військового призначення за ч.1 ст.333 КК України.

За скоєне чоловіку загрожує обмеження волі до трьох років.

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