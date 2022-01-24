Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок Красногвардійського райсуду Дніпра щодо довічного ув`язнення Ігорю Плотницькому, Олександру Гуреєву та Андрію Патрушеву, причетних до загибелі екіпажу літака ІЛ-76 у Луганському аеропорту. Про це йдеться на Facebook-сторінці адвоката Віталія Погосяна.

"Сьогодні апеляційний суд поставив крапку: довічне залишили, виконувати затримання доручили СБУ; моральну шкоду залишили за засудженими та ще додали вартість проведених експертиз. Кому доручено виконання - не зрозуміло, хоча все і так ясно - рішення, яке не буде виконане", - написав адвокат.

Він також зазначив, що судова епопея по збитому ІЛ-76 практично закінчилася. Адже начальника штабу АТО Віктора Назарова виправдали, а інших посадових осіб, бездіяльність яких дії призвела до трагедії згідно з висновками експертизи - до відповідальності не притягнули.

"Моральну шкоду повісили на заочно засуджених осіб, у яких на теріторії України немає майна, та й самі вони ніколи не повернуться", - зазначає Погосян.

За словами адвоката, батькам загиблих жодної компенсації за довгі роки очікування від держави не дали. Тож лишається надія на Європейський суд.

Що відомо

Літак Іл-76 збили у Луганському аеропорту бойовики 14 червня 2014 року з переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту було 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу — усі вони загинули.

У березні 2021 року Красногвардійський районний суд Дніпра виніс вирок ватажкам угруповання «ЛНР» Ігорю Плотницькому, Олександру Гуреєву та Андрію Патрушеву за організацію збиття літака Іл-76 – довічне ув’язнення без конфіскації майна.

Судили бойовиків заочно, бо вони перебувають у розшуку. Суд також зобов’язав їх виплатити родичам загиблих по 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

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