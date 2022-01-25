У Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації мережі незаконних гральних закладів. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За повідомленням, троє підозрюваних протягом січня-липня 2021 року організували мережу гральних закладів у Дніпрі, де надавали доступ до азартних ігор без ліцензії та провадження вказаного виду діяльності.

Правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів та у 12 приміщеннях, де функціонували гральні заклади. Вилучили: 93 системні блоки, 67 моніторів, 12 гральних автоматів, 20 мобільних телефонів, чорнові записи, призові купони, магнітні ключі тощо.

Організатору мережі незаконних гральних закладів та двом виконавцям повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28 та ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує штраф - від 170 тис. грн до 680 тис. грн.

Що відомо

Ігрові зали в Україні були незаконні з 2009-го року.

У грудні 2019 року в Україні влаштували масштабну облаву на гральний бізнес. Силовики закривали казино по всій країні. 20 грудня Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція блокували роботу 500 нелегальних гральних закладів по всій країні та вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень.

Перед цим Верховна рада провалила голосування законопроєкту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Закон відправили на доопрацювання до першого читання.

Верховна рада провалила голосування законопроєкту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Закон відправили на доопрацювання до першого читання. Аби вивести такий бізнес з тіні 14 липня Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д).

Цим дозволила легальне розміщення казино винятково на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

Читайте також

Миколаївські поліцейські припинили роботу незаконних гральних закладів

Гральні автомати можуть повернутись до Чернігова: чи відкриють готелі гральні зали

До розкопок колонади у Меджибожі долучили студентів-волонтерів. Що знайшли дослідники

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро