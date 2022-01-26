Через пандемію у Сумах працюватиме менше тролейбусів

У Сумах через пандемію скоротили кількість тролейбусів на лініях. Про це повідомили зранку 26 січня на сайті "Електроавтотрансу".

На лінії замість 64 тролейбусів працюватимуть — 57.

"У зв'язку із великою кількістю хворих серед водіїв — 20 людей — ми вимушені скоротити денний випуск. Служба руху розподілила транспорт таким чином, аби забезпечити перевезення у години пік", — йдеться у повідомленні.

Також наразі через обрив тролеї припинили рух тролейбуси №8 та №14, маршрути №3 та №4 курсують в об'їзд, повідомили в “Електроавтотрансі”.

Що відомо

На Сумщині 112 шкіл навчаються дистанційно через коронавірус.

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