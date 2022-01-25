logo logo
На Сумщині 112 шкіл навчаються дистанційно через коронавірус
ОСВІТАРегіони

На Сумщині 112 шкіл навчаються дистанційно через коронавірус

Анна Скрипняк Олена Рашевська
·
На Сумщині 112 шкіл навчаються дистанційно через коронавірус Суспільне Суми

Через підвищення захворюваності, школи Сумщини переходять на дистанційне навчання. За 25 січня кількість таких шкіл збільшилася майже вдвічі, розповіла начальниця управління освіти обласного департаменту освіти і науки Світлана Бирченко. Загалом на "дистанційці" 112 шкіл. А всього в області - 375 закладів загальної середньої освіти.

"Ще у 72 закладах освіти учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Найбільше закладів закрилося у місті Суми. Всі учні 5-11 класів навчаються дистанційно, і повністю перейшли на дистанційну форму навчання заклади освіти, за винятком одного, у місті Ромни, місто Охтирка, місто Конотоп", – зазначила Світлана Бирченко.

За її словами, станом на 25 січня, на Сумщині хворіє 574 школярі та 364 вчителі.

Що відомо

  • У Сумах троє дітей з коронавірусом перебувають у реанімації на кисневій підтримці.
  • З 24 січня учні 5-11 класів в Сумах навчаються дистанційно.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди